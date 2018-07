ANTT concede licença especial a caminhões no Acre A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou uma resolução que autoriza, em caráter emergencial, o tráfego internacional de cargas entre o Brasil e o Peru, sob condições especiais, para garantir o abastecimento de gêneros essenciais à população do Estado. A medida foi tomada levando em consideração a situação de emergência no Acre, em virtude do transbordamento do rio Madeira, que fechou a única via de acesso ao Estado, justifica a agência.