ANTT divulga na 5ª-feira minuta de edital de primeira concessão de ferrovia A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disponibilizará na manhã de quinta-feira as minutas do edital e do contrato da concessão de um trecho de ferrovia de 477 quilômetros ligando Açailândia e Vila do Conde, no estado do Pará.