ANTT nega recurso da ALL e determina atendimento a Rumo e Agrovias A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) negou recursos da ALL e determinou que a companhia de ferrovias cumpra contratos com a Rumo Logística, empresa da Cosan, e também com a Agrovias, segundo resoluções publicadas no Diário Oficial desta terça-feira.