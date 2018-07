ANTT posterga cronograma de investimentos de concessionárias da Arteris

A ANTT postergou para os anos subsequentes os cronogramas financeiros da Autopista Litoral Sul, que administra a rodovia ligando Curitiba (PR) a Florianópolis (SC); da Autopista Planalto Sul, entre a capital paranaense e Lages (SC); e da Autopista Fernão Dias, entre São Paulo e Belo Horizonte.

A agência não informou detalhes, mas segundo as portarias, os adiamentos serão considerados nas próximas revisões das tarifas de pedágios. As decisões foram tomadas "em função de inexecuções apuradas no sexto ano de concessão", segundo a agência.

No início deste ano, a Arteris informou que investiria 1,8 bilhão de reais em 2014, um aumento de 40 por cento sobre o ano anterior, numa estratégia de aceleração de obras para antecipar captura de elevação de tráfego e cobrança de pedágios.

A empresa já assinou em 2013 termos de ajuste de conduta por atrasos em obras em suas concessões.

Representantes da Arteris não puderam ser contatados de imediato para comentar.

(Por Roberta Vilas Boas)