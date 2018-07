O plano refere-se ao trecho entre o entroncamento da BR-060, em Anápolis (GO), e o entroncamento com a TO-070, em Aliança do Tocantins.

O ministro dos Transportes, César Borges, disse no final do ano passado que havia a chance de lançar o edital para a licitação da BR-153 (GO/TO) em fevereiro. .

(Por Anna Flávia Rochas; Edição de Marcela Ayres)