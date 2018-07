ANTT publica edital de leilão da BR-040, que ocorrerá em 27/12 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta quinta-feira o edital do leilão da BR-40 (DF/GO/MG), sendo que a licitação será feita no dia 27 de dezembro, com entrega das propostas no dia 23 do mesmo mês.