Anulada condenação de Dolabella por agressão a Luana A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) entendeu que o 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar não tem competência para julgar uma denúncia de agressão feita pela atriz Luana Piovani contra o ex-namorado Dado Dolabella, com base na Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006).