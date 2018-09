Anular exames será difícil, afirmam ministros do STF Anular os concursos públicos que foram fraudados pela quadrilha não será uma tarefa fácil. Entre as provas fraudadas estão concursos realizados há 16 anos. Como faz muito tempo, no máximo os envolvidos diretamente nas fraudes poderão perder seus empregos, dizem ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).