Anunciado novo comandante-geral da PM no RIO

O coronel Mário Sérgio Duarte deixou ontem o comando da PM do Rio, um dia após a Polícia Civil acusar o comandante de um batalhão da Polícia Militar de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Acioli.

O tenente-coronel Claudio Silva de Oliveira, acusado de ser mentor do assassinato da juíza Patrícia Acioli, ocorrido em 11 de agosto, era comandante do 7º Batalhão (São Gonçalo) quando o crime ocorreu.

Dias depois, por iniciativa de Duarte, ele foi transferido para o 22º Batalhão (Maré). Mesmo antes do surgimento dos indícios de participação do tenente-coronel no assassinato, Beltrame defendia que Oliveira fosse afastado. Duarte, no entanto, preferia apenas transferi-lo de Batalhão.

Na carta de exoneração, Duarte afirma que "a escolha do seu nome, como o de cada um que comanda unidades da PM, não pode ser atribuída a nenhuma pessoa a não ser a mim".

A nota distribuída pela Secretaria de Segurança afirma que o ex-comandante "reconheceu o equívoco e, ciente do desgaste institucional decorrente de sua escolha, pediu, voluntariamente e em caráter irrevogável, para deixar o comando da PM".