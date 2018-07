Anúncio do governo chinês amenizou impacto de Dubai

O Morgan Stanley admite que foi pego de surpresa pelo anúncio, na quarta-feira, de que o Dubai World está paralisando os pagamentos de sua dívida por seis meses, mas sugere que o impacto negativo da notícia para os mercados emergentes será de curto prazo.

Em relatório em que estimula seus clientes a adotarem uma visão mais ampla dos acontecimentos, o banco afirma que a notícia mais importante para os mercados emergentes hoje não é Dubai, mas a conclusão da reunião anual sobre política econômica do Politburo da China.

O comunicado à imprensa divulgado ao término do encontro em Pequim anunciou a continuidade da "política fiscal proativa e da política monetária adequadamente afrouxada" - repetindo a linguagem do encontro de 2009, num sinal de que o estímulo econômico na China será mantido em 2010. "Isso é consistente com a análise do Morgan Stanley de crescimento de 10% no próximo ano e de que não haverá uma antecipação no ciclo de aperto no maior mercado por capitalização de mercado no índice benchmark para ações emergentes, o MSCI EM", diz o banco.

Sobre Dubai, os analistas afirmam que a situação é volátil. Eles destacam que, diferentemente da Argentina em 2001 ou da Ucrânia hoje, os Emirados Árabes Unidos (EAU) continuam a ter fontes de financiamento que são de uma ordem de grandeza provavelmente entre 6 e 8 vezes superior ao seu endividamento internacional conjunto.

Dubai é um dos sete Emirados que formam os Emirados Árabes Unidos. Na Ucrânia, a Naftogaz e a ferrovia Ukraine Rail estão forçando seus credores a reestruturarem as dívidas e não estão cumprindo seus compromissos.

Toda a economia dos Emirados Árabes Unidos, segundo o Morgan Stanley, totaliza US$ 250 bilhões. "Isto representa aproximadamente 5% do tamanho da economia chinesa", comentam os analistas Jonathan Garner, Michael Wang e Vinicius Silva.

INVESTIR EM EMERGENTES

O endividamento do Dubai World, maior conglomerado de Dubai, é estimado entre US$ 60 bilhões e US$ 80 bilhões, o que significa entre 3% e 4% das reservas estrangeiras em poder da China.

Os analistas observam ainda que os bancos de mercados emergentes não são os principais credores do Dubai World ou dos Emirados. Além disso, não são nos emergentes que os Emirados concentram suas participações em empresas ou fluxos comerciais, acrescentam.

O Morgan Stanley, segundo o relatório, está aproveitando a queda para comprar ações da Ásia e de mercados emergentes.

Esta é uma oportunidade para aumentar a participação em carteira das ações, por exemplo, dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China), para os quais o Morgan Stanley tem recomendação overweight (acima da referência do mercado), diz o relatório da instituição .