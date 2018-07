Anúncio do resultado do referendo no Egito será nesta terça Autoridades do Egito vão anunciar nesta terça-feira o resultado oficial do referendo sobre a Constituição, disse o chefe do comitê eleitoral aos meios de comunicação oficiais nesta segunda-feira. O anúncio abre caminho para a formação de um novo Parlamento em cerca de dois meses.