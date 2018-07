Anúncios de demissões dão alerta amarelo ao governo Ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho brasileiro começa a sentir os efeitos da crise financeira global, o governo procurou nesta quinta-feira dar garantias de que vai agir para evitar que o nível de emprego no país sofra um forte abalo. "Nós vamos tomar todas as medidas para evitar ao máximo o desemprego", disse a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a jornalistas antes de reunião com sindicalistas em Brasília. "Isso é uma das questões centrais para o governo, não deixar uma queda do emprego que comprometa tudo o que conquistamos até agora." Já o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo deve adotar "em breve" novas medidas para manter a economia crescendo. "Nós ainda vamos continuar gerando empregos e tomando medidas para não deixar que a economia deixe de crescer", disse Mantega a jornalistas ao chegar ao ministério. Em outubro, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,5 por cento, a menor do ano, mas o desaquecimento da atividade provocado pela crise global já dá sinais de que pode afetar esse quadro. A Vale, por exemplo, anunciou a demissão de 1.300 empregados no mundo inteiro devido à retração da demanda mundial. Representantes do setor de construção civil, importante empregador, também já anunciaram que o cenário de contratações é incerto. PREVISÕES DESENCONTRADAS Na quarta-feira, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), que reúne 294 mil empregos, previu uma "carnificina nas vagas da indústria", em encontro com a imprensa. O temor, entretanto, não é compartilhado pela Abinee, que reúne as indústrias elétrica e eletrônica do país. "Não tenho a mesma opinião", disse Humberto Barbato, presidente da Abinee, que citou a expectativa de negócios nas áreas de infra-estrutura, tanto pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como pelos projetos de perfuração da Petrobras e de expansão das redes de banda larga e celular. A indústria reunida pela Abinee deve encerrar 2008 com 165,5 mil postos de trabalho, segundo dados levantados junto às empresas pela entidade. O número representa a contratação de 9,4 mil pessoas ao longo do ano. Em 2007, no entanto, o volume de contratações foi 40 por cento maior: 13,2 mil pessoas. A Abinee projeta que o total de empregados se mantenha em 2009, sem nenhuma contratação, mas lembra que esse é um dado apurado neste final de ano junto às empresas. "É natural que as empresas estejam cautelosas neste momento. Isso não impede que ao longo do ano, na medida em que os projetos saírem, elas passem a contratar", disse Antônio Corrêa de Lacerda, diretor de economia da Abinee. A associação disse não ter recebido nenhuma notícia de demissões neste final de ano. Do lado das montadoras de veículos, o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, afirmou que o setor vive um momento de otimismo cauteloso com relação a dezembro e os primeiros meses de 2009 por conta da circulação de linhas de crédito de bancos estatais para financeiras de montadoras, bem como o pagamento de 13o salário. "Não falamos hoje em demissões. Não se especula sobre o trabalho de pai de família, mas claro que temos uma preocupação quanto a isso", afirmou Schneider, acrescentando que a indústria por enquanto tem conseguido se ajustar à demanda fraca via mecanismos como férias coletivas. CUT PROPÕE PACTO Durante debate com sindicalistas, Dilma reiterou que a solução do problema passa pela normalização da oferta de crédito no país. "Não podemos baixar uma medida provisória dizendo: que fique o emprego como está. Se fosse assim, seria muito fácil", argumentou. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique, anfitrião do encontro, sugeriu o estabelecimento de um pacto para evitar que empresas que tomaram empréstimos em bancos públicos ou se beneficiaram de investimentos estatais demitam. Segundo ele, a CUT está preparando um estudo para saber que empresas e setores têm esse perfil. "Queremos que haja um compromisso de manter os empregos", afirmou a jornalistas. (Reportagem adicional de Isabel Versiani, em Brasília, e Alberto Alerigi Jr., em São Paulo)