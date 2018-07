Anvisa abre consulta pública para bioprodutos A Anvisa colocou ontem em consulta pública uma proposta de regulação para o desenvolvimento no País de bioprodutos - como vacinas, soros e probióticos, entre outros. De acordo com o ministro José Gomes Temporão, os gastos com esse tipo de produto representam 41% do total destinado à compra de medicamentos pelo Ministério da Saúde. "A tendência é que esse número aumente ainda mais nos próximos anos", afirmou o presidente da Anvisa, Dirceu Raposo.