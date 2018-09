Anvisa analisa amanhã a retenção de receita para a venda de antibiótico

Diante do aumento de casos de infecção pela superbactéria KPC em hospitais do País - sobretudo no Distrito Federal, no Paraná e em São Paulo - a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverá analisar amanhã o texto final de uma resolução que determina a retenção de receita para a venda de antibióticos.

A avaliação, que já vinha sendo realizada pela agência, foi apressada depois de um pedido feito pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Para o titular da pasta, a medida pode ajudar a reduzir o risco do uso incorreto de antibióticos, fator associado ao aparecimento das superbactérias resistentes.