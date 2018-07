Anvisa apreende 4 t de remédios falsos em Manaus Em parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Civil do Amazonas e com as vigilâncias sanitárias locais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu ontem quatro toneladas de medicamentos falsificados, contrabandeados ou sem registro na agência. Entre os medicamentos apreendidos estão Viagra e Cialis falsificados e o contrabandeado Pramil. A operação ocorreu em Manaus (AM) e foi a primeira após a assinatura do convênio firmado quarta-feira entre a Anvisa e o Ministério da Justiça. De acordo com o chefe da segurança institucional da Anvisa, Adilson Bezerra, os fiscais percorreram 17 pontos de comercialização como farmácias, drogarias e lojas de variedades. ?Dez estabelecimentos foram lacrados e oito pessoas foram presas em flagrante?, afirmou. A ação também apreendeu medicamentos fitoterápicos que estavam sendo comercializados sem registro.