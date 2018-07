Anvisa apreende agrotóxicos suspeitos de adulteração A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou 1 milhão de litros de agrotóxicos com suspeita de adulteração em Belford Roxo (RJ). A fiscalização, realizada pela Anvisa com apoio da Polícia Federal ao longo de toda semana passada na empresa Bayer, identificou a produção de agrotóxicos com formulação adulterada, sem autorização dos órgãos competentes.