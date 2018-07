Anvisa apreende meia tonelada de produto irregular em SC A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu na sexta-feira mais de meia tonelada de produtos irregulares em Blumenau (SC). Após uma denúncia anônima, os agentes chegaram ao estabelecimento e apreenderam hormônios, medicamentos para controle de peso e embalagens com rótulos em inglês. As multas pela comercialização dos produtos irregulares podem chegar a R$ 2 milhões. Além deste valor, como o estabelecimento não estava com alvará sanitário em dia, a Vigilância Sanitária do município vai aplicar multa de até R$ 3 mil. A loja ficará interditada.