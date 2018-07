Anvisa apreende remédios em loja de eletrônicos em SP A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em operação conjunta com a Vigilância Sanitária municipal de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e a Polícia Federal, deflagrou uma operação de combate à venda de medicamentos contrabandeados na cidade. Duas pessoas foram presas em flagrante. Grande quantidade de medicamentos Pramil e Reumazin, ambos sem registro na Anvisa, além de cosméticos e saneantes contrabandeados, foram encontrados em uma loja de eletrônicos. Todos os produtos estavam sendo comercializados ilegalmente. Os infratores poderão pegar de 10 a 15 anos de prisão.