Anvisa aprova botox contra enxaqueca

Além do uso estético, há liberação para tratamento de estrabismo, contrações involuntárias da musculatura, suor excessivo nos pés e nas mãos e rigidez excessiva nos músculos causada por derrames cerebrais, entre outras.

A indicação para enxaqueca crônica, cuja liberação ocorreu em abril pela Anvisa, é bastante específica. São considerados com a doença pacientes que apresentam mais de 15 dias de dor de cabeça por mês, cada crise com duração média de quatro horas por dia. "Atualmente, o tratamento é feito com medicamentos preventivos e analgésicos", diz o neurologista Alexandre Kaup.

O botox, aplicado com uma ampola em várias partes da cabeça e do pescoço por um médico especialista, pode substituir ou reduzir o medicamento preventivo. O efeito não é imediato. "As crises vão perdendo a intensidade, geralmente 15 dias depois das injeções", relata Kaup.

Assim como tratamento estético, as aplicações precisam ser refeitas periodicamente. Segundo Kaup, planos de saúde já cobrem os custos da terapia. O uso de botox em pacientes com enxaqueca crônica é aprovado nos EUA e na Inglaterra. A medida é contraindicada para quem tem doenças na junção muscular, gestantes e pessoas com infecções.