Anvisa aprova novas regras para fitoterápicos

Esta é a segunda alteração na regulamentação de fitoterápicos feita em menos de dez dias. Semana passada, a Anvisa publicou uma portaria determinando princípios para fabricação de fitoterápicos de uso tradicional e os notificados, aqueles considerados muito simples. O preceito define um conjunto de práticas que assegurem que todas as etapas de produção, desde a elaboração, até a rotulagem e armazenamento, sejam feitas de forma adequada.

É esperada ainda para as próximas semanas a publicação para consulta pública de novas regras para o reenquadramento do remédios fitoterápicos. O objetivo é permitir que medicamentos considerados importantes, de uso tradicional pela população, tenham regras mais simples para o registro, o que permitiria a continuidade no mercado.