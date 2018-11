Anvisa aprova vacina contra HPV para homens A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina contra o HPV para pessoas do sexo masculino com idade entre 9 e 26 anos. A decisão foi baseada em estudos apresentados pela empresa Merck Sharp&Dohme e formalizada no dia 5 de maio, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.