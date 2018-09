Anvisa cria manual de conduta para navios de cruzeiro

O documento final só valerá para a próxima temporada, entre outubro de 2011 e maio de 2012. É dividido em dois capítulos. O primeiro trata da vigilância epidemiológica, que define critérios para declaração de suspeita de surto a bordo, explica como são feitas as notificações e determina regras como limpeza do navio, higiene dos passageiros e da tripulação e isolamento.

O segundo capítulo traz regras de vigilância, com normas que vão do armazenamento de água à temperatura mínima em que o alimento deve ser mantido. "Somos fiscais. Mas quem faz o controle sanitário é a própria tripulação. É importante que conheçam as regras e as apliquem", afirmou Fábio Miranda da Rocha, especialista em regulação e vigilância sanitária da Gerência-Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa.

A preocupação da Anvisa tem a ver com o crescimento do setor. Em 2001, 6 navios transportaram 127 mil pessoas. Nesta temporada, a previsão é de que 886 mil passageiros viajem em 20 navios pela costa brasileira. "O navio é como uma minicidade. São 5 mil, 6 mil pessoas confinadas. Algumas terão diarreia, outras, gripe, e o ambiente onde elas estão contribui para a contaminação: os passageiros comem e bebem demais, expõem-se ao sol. Tudo isso baixa a imunidade", diz Rocha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.