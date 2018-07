Anvisa criou guia de conduta A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou no ano passado um guia de conduta para navios de cruzeiro, com a intenção de padronizar exigências sanitárias nos portos. O documento já vale para esta temporada, que termina em maio, e foi motivado pelo crescimento do setor - em 2001, apenas 6 navios estavam fazendo cruzeiros e atenderam a 127 mil pessoas; hoje, esse número é quase 10 vezes maior. O texto trata de vigilância epidemiológica, definindo critérios para a declaração de suspeita de surto a bordo, explica como são feitas as notificações e determina regras como limpeza do navio, higiene dos passageiros e da tripulação e isolamento. O manual também traz regras de vigilância, com normas que vão do armazenamento de água à temperatura mínima em que o alimento deve ser mantido.