Anvisa defende que bebida isotônica seja só para atleta A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) defende que as bebidas isotônicas sejam consumidas só por atletas profissionais e não por pessoas que fazem atividades físicas em prol da saúde ou estética. Na sexta-feira, foi aberto processo de consulta pública sobre a proposta. Durante 60 dias, serão aceitas sugestões de especialistas, população e fabricantes para que uma nova resolução seja publicada e passe a valer como regra nacional. O argumento da Anvisa é que hoje há consumo inadequado da bebida esportiva. Em alguns casos, a necessidade de reposição de nutrientes proporcionada pelo produto não é recomendada para a atividade física que a pessoa pratica. A sugestão é que o rótulo seja alterado do atual ?alimentos para praticantes de atividade física? para ?alimentos para atletas?. A Anvisa propõe ainda que a rotulagem contenha a mensagem: ?o consumo deste produto nas provas de longa duração deve obedecer à orientação de nutricionista ou médico, pois o excesso pode ser prejudicial à saúde do atleta?. ?Nossa preocupação é com o consumidor. Apesar de não termos observado nenhum desvio desse tipo (problemas de saúde provocados pelo mau uso dos isotônicos), estamos nos precavendo para que não tenham problemas?, afirma Maria Cecília Brito, diretora da Anvisa. As informações são do Jornal da Tarde.