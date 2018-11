Anvisa descobre vacina falsa em Minas Gerais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou ter achado num pequeno município de Minas vacinas falsas contra a gripe suína, com embalagem que imita a de um produto do laboratório Sanofi-Aventis ainda não disponível no País para comércio.

A descoberta dos lotes, cujas doses eram vendidas ao público geral por R$ 70 em uma farmácia, surpreendeu o órgão. Nenhuma farmácia ou drogaria está autorizada a ofertar o imunizante, disponível apenas na rede pública e em breve em clínicas privadas de imunização.

De acordo com a agência, os comerciantes que vendiam a vacina disseram não ter aplicado o produto. As pessoas que eventualmente tenham tomado a vacina falsa devem buscar atendimento médico para o monitoramento de eventuais reações adversas, pois não se sabe ainda o que as seringas continham.

"Para o leigo, era uma falsificação muito boa, mas um técnico pega a caixinha e detecta rapidamente o problema", afirmou o diretor de fiscalização do órgão regulador, Bruno Rios. A Polícia Federal abriu inquérito. A embalagem traz erros com a frase "agite antes de usar", que não consta da vacina original.

Uma denúncia anônima de que uma drogaria ofertava a vacina levou fiscais da agência e a polícia a uma farmácia de Dom Cavati, cidade próxima de Governador Valadar0es (a 324 quilômetros de Belo Horizonte). No estabelecimento havia vacinas contra o tétano e imunizantes contra a gripe sazonal falsos. O responsável afirmou já ter devolvido ao distribuidor as doses contra o A(H1N1). Ele foi detido.

No entanto, o dono de uma drogaria do município vizinho de Fernandes Tourinho, ao saber da presença da polícia e de fiscais da agência na região, afirmou suspeitar das vacinas contra a gripe suína que havia adquirido. Dez doses foram recolhidas em seu estabelecimento. A polícia chegou ao endereço do distribuidor, que se autodenominava Soros e Vacinas Spardini, mas não tem registro. O local era a residência da ex-mulher do suposto dono da empresa, que não foi localizado até agora.

Segundo destacou Rios, a agência deve divulgar hoje uma resolução no Diário Oficial com as características do produto falso. A preocupação é que clínicas privadas com autorização para vacinar possam adquirir o produto, que é diferente do disponível no País. A falsificação de fármacos é crime hediondo, com pena de 10 a 15 anos de reclusão.

Em nota, a Sanofi destacou que sua prioridade no Brasil é abastecer o setor público.

A dose é falsificada se...

Na embalagem da vacina

Aparecer a expressão "vírus fragmentado e inativado". O correto é "vacinainfluenza

(fragmentada e inativada)".

No registro

Estiver o nº "1.609.0014.001-7". O certo é "1.1609.0014.001-7".

A farmacêutica

A dose falsa indica "Carmen Adan". A correta é "Thais S. Barea". Na falsa há ainda o dado "CEPAS 2010", mas o certo é "CEPAS 2010 Hemisfério Sul".