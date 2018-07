Anvisa determina apreensão de dois lotes do Viagra

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e inutilização, em todo o território nacional, de dois lotes do medicamento Viagra. Segundo a Anvisa, os produtos são falsificados. O primeiro lote é de número 832718474B e o segundo, o de número 50483012D. Este segundo lote falsificado apresenta em sua embalagem a validade até janeiro de 2010. Segundo a Anvisa, o lote original do produto tem validade até outubro deste ano. As resoluções da Anvisa foram publicadas na edição de hoje no Diário Oficial da União.