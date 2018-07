Anvisa determina interdição cautelar de marcas de queijo

Sobre o queijo prato lanche Coopatos, a interdição vale para o produto fabricado em 4 de maio deste ano e com validade até 30 de novembro de 2013. O lote do alimento apresentou "níveis de Estafilococos Coagulase Positiva acima do máximo permitido pela Anvisa, estando, portanto, impróprio para o consumo humano", cita a agência.

Em relação ao queijo prato lanche, marca Lac, foi interditado cautelarmente o lote LOT029 do alimento, fabricado em 29 de junho e com validade até 29 de dezembro deste ano. "O lote está impróprio para consumo humano pelo fato de apresentar níveis irregulares de Escherichia coli", cita a Anvisa. As interdições cautelares valem pelo período de 90 dias.