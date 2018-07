Anvisa deve decidir hoje sobre proibição

A proposta que será avaliada hoje é diferente da original. O texto mantém a proibição dos aditivos, com uma exceção - o açúcar -, para reduzir a insatisfação de fumicultores. Eles garantem que, no caso de uma espécie de fumo, o Burley, a adição tem como único objetivo repor o açúcar perdido no processo de secagem. Mesmo assim, o setor produtivo pressionou o governo na semana passada, alegando que a proibição inviabilizaria a produção de 99% do fumo no País. / L.F.