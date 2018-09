Anvisa discute novo controle de antibióticos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu consulta pública de 30 dias sobre proposta para aumentar o controle sobre a venda de antibióticos. Conforme antecipou o Estado em junho de 2009, o órgão decidiu incluir a droga entre as que têm de ter a prescrição retida. As quatro substâncias mais utilizadas (amoxicilina, azitromicina, cefalexina e sulfametoxazol) terão de ter a movimentação acompanhada no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), o mesmo usado para psicotrópicos, como calmantes. Após receber sugestões da sociedade, a Anvisa definirá nova regulamentação.