Anvisa emite alerta contra hormônio A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu recomendações aos médicos que receitam e às mulheres que utilizam anticoncepcionais que contêm o hormônio drospirenona. O objetivo é avaliar com mais atenção o aparecimento de eventuais reações adversas, mesmo as que estão previstas na bula do medicamento.