Anvisa fará reunião com aéreas sobre gripe suína na 4ª A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) convocou as companhias aéreas para uma reunião na próxima quarta-feira, informou o diretor-geral da OceanAir, José Efromovich. O assunto do encontro será a gripe suína, tema que está sendo tratado como risco de pandemia (epidemia generalizada) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).