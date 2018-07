Anvisa identifica lotes do Tylenol para ser recolhidos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quinta-feira, 23, no Diário Oficial da União a resolução para dar publicidade ao recolhimento de lotes do medicamento Tylenol 200 mg/ml em gotas que a empresa Janssen-Cilag Farmacêutica fará voluntariamente no País. A publicação também suspende a distribuição, comércio e uso das unidades do produto com defeito que, eventualmente, forem encontradas no mercado.