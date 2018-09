Anvisa interdita 500 mil litros de agrotóxicos irregulares da Dow

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou mais de 500 mil litros de agrotóxicos irregulares nas fábricas da empresa americana Dow AgroSciences em Franco da Rocha e Jacareí (SP). Inadequações em relação às normas de produção e prazo de validade dos agrotóxicos motivaram a ação.

O caso mais problemático foi do herbicida Tordon, utilizado no cultivo de arroz. A Anvisa constatou que o químico não possuía controle de impureza e sua rotulagem induzia os agricultores ao erro quanto ao seu nível de toxicidade. Além disso, embalagens de 50 litros do agrotóxico estavam vazando, colocando em risco os agricultores que manuseiam o produto.

As irregularidades foram constatadas durante a fiscalização feita nesta semana nas duas fábricas da empresa em São Paulo.

A Anvisa também interditou cerca de 15 mil quilos do agrotóxico Mancozeb 80%NT, que estava sem identificação de lote ou de fabricação. Também foram interditados os produtos 2,4-D técnico, Aminopiralid Técnico e Versene. Nesses casos, os produtos estavam com datas de fabricação e de validade adulteradas. "São irregularidades que não podem ocorrer, pois estamos falando de venenos", afirma Dirceu Barbano, presidente em exercício da Anvisa.

A empresa recebeu cinco autos de infração e terá 90 dias para regularizar a situação. Pode ser multada em até R$ 1,5 milhão.

Em nota, a Dow afirma que "vem trabalhando para esclarecer eventuais aspectos técnicos levantados pela Anvisa" e minimiza os impactos das irregularidades à saúde e ao ambiente. "Os pontos discutidos não comprometem de forma alguma a segurança de nossos colaboradores e usuários nem a efetividade dos produtos. Tampouco acarretam fatores de risco ao meio ambiente", completa.