Anvisa interdita loja de produtos fitoterápicos no DF A Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) interditou ontem uma loja de suplementos alimentares que funcionava em um shopping localizado na região central de Brasília. Durante inspeção conjunta com a Vigilância Sanitária do Distrito Federal, foram apreendidos mais de 20 tipos de suplementos vitamínicos e produtos fitoterápicos comercializados sem registro sanitário ou com registro adulterado. O estabelecimento foi interditado por não possuir alvará de funcionamento. A inspeção partiu de uma denúncia feita pela imprensa de que o estabelecimento estaria comercializando anabolizantes proibidos. Os fiscais não encontraram os produtos, mas uma investigação irá apurar a denúncia.