Anvisa interdita lotes de suplemento alimentar que continha sibutramina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na última terça-feira a interdição cautelar de lotes, fabricados pelas empresas Sinergika e Ledal Química, do suplemento alimentar quitosana, por apresentarem sibutramina, um remédio para controle do apetite cuja venda é restrita no País.

A quitosana é apresentada como uma fibra que auxilia na perda de peso e na redução de colesterol. Seu mecanismo de ação seria similar a um medicamento: depois de ingerida, a fibra se transformaria em um gel com alta capacidade de absorver gorduras.

O mecanismo permitiria a excreção das gorduras pelo organismo, em vez de elas serem metabolizadas.

Amostras laboratoriais dos produtos apreendidos pela Anvisa apresentavam também a sibutramina - que, segundo estudos internacionais, aumenta o risco de problemas cardíacos.

A sibutramina foi desenvolvida na década de 80 como antidepressivo e age nas áreas do cérebro que controlam o apetite.