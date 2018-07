Anvisa interdita lotes do extrato de tomate marca Knorr A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 19, a interdição cautelar de lote do produto "extrato de tomate, marca Knorr - Elefante", pela presença de fragmentos de pelo de roedor acima do limite de tolerância. Também foi interditado hoje lote do "Suspiro Duplo", marca Doces Arapongas Prodasa, por ter sido detectada a presença de fragmentos de vidro. As decisões estão presentes em resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira e vigoram pelo prazo de 90 dias.