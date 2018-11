Anvisa interdita mais de 230 mil quilos de agrotóxicos Mais de 230 mil quilos de agrotóxicos foram interditados esta semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob a acusação de adulteração na composição e do uso de matéria-prima de origem não comprovada. As vistorias foram feitas nas empresas Ouro Fino, instalada em Minas, Prentis Química, do Paraná e DVA Agro, de São Paulo.