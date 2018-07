Anvisa interdita três lotes de leite A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou, como medida de precaução, três lotes de leite analisados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). A resolução, publicada no Diário Oficial da União de ontem, é valida para dois lotes de leite em pó (Leite Leo e Nutrisim) e para um lote de leite UHT integral (Elegê). Os estoques de leite dos lotes interditados não podem ser comercializados e nem devem estar acessíveis à população nos pontos de venda. Os laudos da Funed detectaram irregularidades relativas a ensaios de acidez em ácido láctico, proteína, gordura, açúcar e na análise de rotulagem. Além disso, em alguns casos, foi detectado a presença de toxinas que podem causar intoxicação alimentar. As empresas envolvidas têm prazo de dez dias para apresentar contraprovas às análises feitas pela Funed. Caso certificadas as irregularidades, as empresas estarão sujeitas às sanções legais e ao pagamento de multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão. As informações sobre o lote e o prazo de validade do leite estão no rótulo dos produtos. Por precaução, o consumidor que tiver adquirido leite de lote interditado não deve consumir o produto. A Anvisa recomenda que, em caso de verificação de qualquer aspecto diferente no leite (como cor, cheiro ou paladar), o consumidor deve comunicar o fato à autoridade sanitária local. Em caso de sintomas inesperados, é preciso procurar orientação médica. Mais informações pode ser obtidas por meio da Ouvidoria da Anvisa pelo e-mail ouvidoria@anvisa.gov.br.