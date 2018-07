Anvisa investiga casos de malária em navio em Pernambuco

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu na quarta-feira, 22, a notificação de casos de malária no navio cargueiro Blue Lady, atracado a aproximadamente seis quilômetros do Porto de Suape, em Pernambuco. De acordo com a Anvisa, exames de sangue realizados pelo laboratório da Secretaria de Saúde do Estado confirmaram que oito dos 24 tripulantes estão com malária. Os doentes já receberam medicação, mas a embarcação está em quarentena. Um dos tripulantes deixou o navio com sintomas mais severos da doença e corre risco de morte. O tripulante foi encaminhado ao hospital Jaime da Fonte, centro de saúde referência para casos malária no município. Uma equipe formada por técnicos da Agência e da Secretaria de Saúde irá auxiliar na aproximação do navio para dois quilômetros do porto. Isso vai facilitar o trabalho de inspeção da equipe da Anvisa. Na terça-feira, 21, novos exames de sangue serão feitos nos tripulantes. Caso os testes indiquem a cura da doença, o navio receberá a autorização para atracar no Porto de Suape.