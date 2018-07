Anvisa libera itens de aval da agência na importação A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou a lista de produtos excluídos da anuência do órgão para importação, por já serem submetidos à fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A lista pode ser conferida na internet, no site da Anvisa (clique aqui).