Anvisa mantém remédio contra obesidade no mercado A sibutramina vai continuar no mercado. Relatório da equipe técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) votado nesta segunda-feira, 27, mostra que o número de efeitos adversos está dentro do limite considerado adequado e não houve abuso da prescrição - resultados que não justificariam a suspensão da comercialização do produto.