Anvisa multa em R$ 1 mi empresa que importava lixo A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) condenou a empresa N.A Intimidade Ltda. a pagar multa de R$ 1 milhão por importar dois contêineres com lixo hospitalar dos Estados Unidos para o Brasil. A penalidade foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, 13. O material - lençóis, batas, fronhas - foi apreendido após desembarcar no Porto de Suape, no litoral Sul de Pernambuco.