Anvisa não pode fiscalizar todos viajantes, diz Temporão

Por esse motivo, o Ministério da Saúde está fechando uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar a abordagem em todos os viajantes. De acordo com o ministro, todos os passageiros que passam pela fronteira devem ser abordados pelos agentes federais, que entregam um folheto com informações sobre os sintoma da influenza A (H1N1). Os turistas devem preencher um formulário com informações pessoais que possibilitem sua localização, em caso de necessidade.