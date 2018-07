Anvisa não vê urgência na restrição de viagens

O diretor da Anvisa afirmou que serão produzidos 100 mil folders para serem distribuídos a passageiros que embarcam e desembarcam dos Estados Unidos, México e Canadá, onde há mais casos de gripe suína confirmados. Nesse primeiro momento, 70 mil folhetos serão usados no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e o restante no Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

A gripe suína já matou 20 pessoas no México e, segundo o governo do país, há 149 óbitos sob investigação. Por isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou de 3 para 4 o nível de alerta de risco de pandemia de gripe suína em uma escala que vai de um 1 a 6. O nível 4 de alerta significa que a OMS confirmou a eclosão de um novo surto de influenza com evidências de aumento das transmissões entre humanos.

O número de infecções nos Estados Unidos subiu para 40 e seis casos foram reportados no Canadá, informou a OMS. Também houve um caso confirmado na Espanha e dois no Reino Unido. Há ainda casos suspeitos na Alemanha, na França, na Itália, na Nova Zelândia, na Suíça e no Peru.