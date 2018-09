Anvisa prepara novas normas para coleta de sangue As normas para assegurar a segurança e qualidade do sangue usado em transfusões no País vão mudar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu no início do mês uma consulta pública com novos critérios para captação, armazenamento e transporte da substância. "A resolução define de forma mais clara quais são as responsabilidades de cada uma das instituições envolvidas no sistema", diz o diretor da Anvisa, Dirceu Barbano.