Anvisa proíbe 9 medicamentos fitoterápicos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso e a comercialização no Páis de nove medicamentos fitoterápicos (feitos a base de ervas).

A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Além do uso e comercialização, a agência proibiu a fabricação e distribuição dos produtos em todo o territórionacional.

Relação. Na lista de proibidos estão o Chá Sete Ervas 130g (Rouxinol Produtos Naturais), indicado para queima de gordura; o xarope Flor da Índia (500ml), da Nutri Plantas, para prisão de ventre; o xarope Flor do Sertão (500ml), da Elis Natu´s, para úlcera e pedra nos rins; Flor da Catingueira (500ml), da Bonature Com. de Produtos Naturais; Umburana Composta (500ml, sem fabricante informado), para infecções; Nutri Plantas - Composto de Ervas Medicinais (500ml), da Nutri Plantas, para azia; Folha Santa (200ml), da Natureza Viva ME, indicado para evitar derrame; Elixir de Pai João (250ml, sem fabricante informado) e Tayucaroba (250ml, sem fabricante informado), para eliminar cravos e espinhas.