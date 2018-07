Anvisa proíbe formol em produtos de limpeza Classificado como substância carcinogênica (causadora de câncer), o formaldeído (formol) não poderá mais ser usado na composição dos produtos saneantes. A Resolução nº 35 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) traz uma lista com mais de 30 substâncias e as concentrações máximas permitidas. Os fabricantes terão 360 dias para adequar seus produtos à nova legislação ou terão seus registros cancelados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.