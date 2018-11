Anvisa proíbe produto para emagrecimento A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a importação e a comercialização de todos os produtos da marca Divine Shen, usados para emagrecer. Também está interrompida a importação, a fabricação e o comércio da substância caralluma fimbriata. A presença do medicamento de uso controlado sibutramina, que age no sistema nervoso central e é capaz de reduzir a sensação de fome, foi atestada nos produtos da Divine Shen em um laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo.