Anvisa proíbe venda de 30 produtos cosméticos eróticos

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13, a medida foi tomada a partir de uma denúncia do Ministério Público Federal - Procuradoria da República do Paraná, que identificou a comercialização de produtos cosméticos não regularizados na Anvisa, fabricados por empresas sem autorização de funcionamento.

Também foi levado em consideração o posicionamento emitido pela Gerência Geral de Cosméticos (GGCOS/Anvisa), que confirmou a ausência de registro na Anvisa para os produtos, assim como a ausência de autorização de funcionamento para os fabricantes. A lista dos produtos está disponível para consulta. Clique aqui

Conforme a resolução da Anvisa, a suspensão envolve produtos fabricados pelas empresas Sonhos de Uma Noite Ind. e Comércio de Óleos Artesanais Ltda ME, Natur&Va Catarinense Ltda ME, Nipoon Hood Ltda ME; Rodrigo Dias S. Bastos - ME e Fórmula Sexy Cosméticos e Distribuidora de Nova Friburgo Ltda ME.. A lista inclui produtos como "Sonhos de Uma Noite Happy And", "Dream Energy Drink", "Luaan Lubrificante Choque Térmico Calor e Frio" e "Aqua Love". A proibição está em vigor a partir de hoje.