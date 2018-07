Anvisa proíbe venda de formol, usado para alisar cabelo A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, proibiu a exposição e a venda de formol - ou formaldeído (solução a 37%) - em drogarias, farmácias, supermercados, armazéns, empórios, lojas de conveniências e drugstores. Em resolução publicada hoje no "Diário Oficial da União", a Anvisa justifica a proibição afirmando que leva em conta os "riscos para a saúde" com o uso inadequado da substância, como ocorre na chamada "escova progressiva", realizada em salões e institutos de beleza para alisamento de cabelos.